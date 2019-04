Personne n'a terminé le trail le plus dur au monde

«La course qui dévore ses petits»: avec un tel slogan, les participants aux Barkley Marathons, organisés près de Wartburg, dans le Tennessee (États-Unis), étaient pourtant prévenus. Mais 40 téméraires se sont lancés dans l'aventure, le week-end dernier. Et une fois de plus, le «monstre» les a tous croqués.

Son parcours de 160 km et 18 000 m de dénivelé positif a déjà de quoi faire frémir. Mais si l'on ajoute l'absence de sentiers et de balisage, la difficulté à se repérer à la boussole, surtout de nuit, la forêt, un tunnel plein d'eau... ce trail vire à l'enfer. L'organisateur «Laz», un local, choisit au dernier moment l'heure du départ, quitte à réveiller les concurrents en pleine nuit. Et à chaque abandon, la sonnerie aux morts retentit à la trompette.

Car en plus, il faut tenir le rythme: maximum 60 heures au total et douze heures pour chacune des cinq boucles du tracé. Cette année, un Français a été éjecté pour avoir fini son troisième tour après 36h03', trois minutes hors délai. Le plus résistant a été le Belge Karel Sabbe (29 ans), un dentiste de Gand, qui a fini trois tours (dits la «fun run»!) avant de rendre les armes. Mais aucun n'a pu imiter les quinze coureurs qui ont fini cette course dingue depuis sa création en 1986. Pour participer, il faut adresser une lettre de motivation à «Laz», qui fait sa sélection. Les «heureux élus» paient deux dollars et lui apportent leur plaque d'immatriculation.

Le départ de la dernière édition.

(Nicolas Martin/L'essentiel)