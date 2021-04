Les Brooklyn Nets qualifiés pour les playoffs

Les Brooklyn Nets ont battu les Toronto Raptors 116-103. Les Nets ont comblé un déficit de six points à un peu moins de 10 minutes de la fin du dernier quart-temps et ont remporté une victoire qui les place en tête de la Conférence Est avec 42 victoires et 20 défaites.

Outre ses 17 points, Durant a réalisé 10 rebonds, quatre passes et deux blocs contre les Raptors. Irving, lui, a terminé avec neuf points lors d'une soirée où sept joueurs de Brooklyn en ont marqué plus de 10.

Résultats

Houston - Minnesota 107 - 114

Toronto - Brooklyn 103 - 116

Boston - Oklahoma City 115 - 119

Charlotte - Milwaukee 104 - 114

Indiana - Portland 112 - 133

Golden State - Dallas 103 - 133

(L'essentiel/AFP)