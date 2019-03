Des motos de compétition partent en fumée

La nouvelle Coupe du monde F.I.M. de MotoE devait prendre son envol lors du premier GP européen de la saison 2019, le 5 mai à Jerez de la Frontera. Depuis mercredi, les teams engagés dans cette compétition se trouvaient en Andalousie pour trois journées de tests.

Si tout s'est bien passé mercredi, la catastrophe s'est produite dans la nuit. À minuit et quinze minutes, alors que les techniciens d'Energica, l'entreprise italienne qui construit ces machines, rechargeaient les batteries, un incendie s'est déclenché dans la tente-atelier où se trouvaient les 18 motos engagées, plus deux machines de réserve. Tout a été détruit, en plus du matériel apporté par les équipes.

800 000 euros de dégâts

Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont estimés à plus de 800 000 euros. Que s'est-il passé? La police est sur place depuis ce matin. Selon certains témoignages, les techniciens d'Energica auraient déjà rencontré des problèmes pour recharger les batteries hier en fin de journée.

Dorna –promoteur du championnat du monde, donc aussi de cette nouvelle série– et la Fédération Internationale de Motocyclisme ont immédiatement partagé leur douleur avec les équipes touchées. Aucune décision n'a été prise, mais il semble désormais certain que le début de cette Coupe du monde sera renvoyée à plus tard dans la saison, tout le matériel devant être reconstruit et peut-être remis en questions. Car on préfère ne pas imaginer ce qui aurait pu advenir si un tel accident s'était produit le week-end du GP, dans un paddock rempli.

