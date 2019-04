Nowitzki préserve encore le secret sur sa retraite

Partira, partira pas? Le suspense est à son comble. Mais Dirk Nowitzki refuse toujours de dire si les matches des Mavericks, la nuit prochaine à Dallas face à Phoenix (2h30) et la suivante à San Antonio (2h), seront les derniers d'une carrière NBA de 21 saisons. Pour la star allemande de 40 ans, le verdict pourrait tomber après la saison. «J’emmènerai (ma femme) Jessica et les enfants sur une plage des Caraïbes, je verrai comment mon corps récupère... Et alors je déciderai», a-t-il confié à Bild.

Assaillie de questions, son épouse a juste lancé au Dallas Morning News: «Nous devons attendre. Mais je pense qu'une fois la saison finie, il prendra plaisir à manger de la glace le matin».

Des ovations dans toutes les salles

Reste que tout, cette saison, s'est déroulé comme si ce devait être la dernière. L'Allemand a reçu des ovations dans toutes les salles, les hommages des joueurs. Il a été invité au All Star Game. Et pour son probable dernier match à Dallas: «Un dispositif de fou est déjà prêt», a admis Mark Cuban, le patron des Mavs, franchise que Nowitzki n'a jamais quittée depuis 1998 et ses débuts en NBA. «S’il faut le faire deux fois on le fera. À lui de voir», a ajouté Cuban.

Le natif de Wurtzbourg, lui, reste concentré. Au crépuscule d'une saison à 15 minutes, 6,7 points et 2,8 rebonds de moyenne en 49 matches, il est devenu dimanche le 5e joueur à dépasser les 10 000 rebonds en carrière. Un fait d'armes de plus pour une véritable légende: le 6e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, sacré champion en 2011 et premier Européen élu meilleur joueur de la saison (MVP) en 2007.

(L'essentiel/Nicolas Martin)