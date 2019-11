Il perd neuf dents mais poursuit son match

#ICYMIHere's how Keith Yandle lost 9 teeth last night. pic.twitter.com/Rcc68BdoYD— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) November 24, 2019

Dans l'élite du hockey sur glace nord-américain, il y a les vrais durs, et il y a Keith Yandle. Le défenseur des Florida Panthers est un solide routinier de la grande ligue. À 33 ans, il y a déjà disputé au total 982 matches. Mieux, il n'en a pas manqué un seul depuis le 26 mars 2009, époque à laquelle il portait l'uniforme de ceux qui s'appelaient encore les Phoenix Coyotes.

Samedi, Yandle a toutefois risqué de voir s'interrompre brutalement sa belle série en cours. Sur la glace des Carolina Hurricanes, l'Américain a reçu en pleine mâchoire un puck dégagé par un adversaire en fin de premier tiers-temps. La violence du choc lui a fait perdre neuf dents!

964 parties de suite, record à battre

Mais il en fallait bien plus pour mettre l'homme d'acier sur la touche. Il a manqué la période médiane afin de recevoir des soins, mais l'arrière floridien a ensuite fait son retour au jeu pour terminer le match. Après être passé chez un spécialiste le lendemain matin, Keith Yandle a également pris part à la rencontre disputée dimanche à domicile face aux Buffalo Sabres. Quand on disait que le bonhomme est solide…

Le voilà toujours en course pour améliorer son incroyable séquence de 821 matches consécutifs. Un score qui le place au 5e rang de l'histoire en NHL, devant Patrick Marleau (40 ans, 808 matches) et Phil Kessel (32 ans, 799), seuls autres joueurs avec de longues séries en cours. Si Yandle joue les 82 rencontres de cette saison régulière, il atteindra la marque de 879. Il restera toutefois du chemin à faire pour dépasser les 964 parties de suite disputées par Doug Jarvis avec Mont­réal, Washington et Hartford entre 1975 et 1987...

(L'essentiel)