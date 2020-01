Il a gagné 136 250 euros par seconde

Pour son retour après avoir été largement dominé il y a quinze mois par le Russe Khabib Nurmagomedov et une courte retraite des octogones, Conor McGregor a montré qu'il n'était de loin pas fini. L'une des têtes d'affiche de l'UFC a signé son come-back d'une victoire électrisante en simplement 40 secondes le week-end dernier.

Du coup, sa bourse de quelque 5,45 millions d'euros au total (2,7 millions palpés avant, et 2,75 millions au titre de sa «performance of the night» font de lui un petit veinard, rétribué 136 250 euros par seconde de combat! De quoi rendre jaloux son faire-valoir du soir Daniel Cerrone, qui est pourtant l'homme qui a cumulé le plus de succès dans la division et un chouchou des fans des arts martiaux mixtes et dont la bourse a peiné à atteindre les 180 000 euros.

Le «pire» dans l'histoire? C'est que l'Irlandais a aussi un contrat rien qu'à lui qui lui permet de touche une partie des «pay-per-view» écoulés sur les matchés anglais, australiens et canadiens. De quoi ajouter presque 75 millions d'euros supplémentaires à son compte en banque qui dépassait déjà les 100 millions...

Du coup, de presque fini il y a quelques semaines, «The Notorious» est redevenu violemment «bankable». Il compte désormais repartir à la conquête d'une ceinture au plus vite, souhaite demander une revanche à son ennemi Nurmagomedov et rêve même d'une revanche en boxe anglaise contre Floyd Mayweather. Tout va très vite, dans ce milieu!

