Dylan Pereira vice-​​champion de la Porsche Supercup

Sa meilleure saison au volant d'une Porsche. Le pilote luxembourgeois Dylan Pereira termine vice-champion de la Porsche Mobil 1 Supercup, vice-champion de la Porsche Carrera Cup Allemagne et 3ème de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition.

Ce week-end à Oschersleben en Allemagne, le Luxembourgeois a remporté une course, gravissant la deuxième marche du podium dans l’autre et remportant le titre de vice-champion. Oschersleben est un circuit court, rapide et étroit, où il est difficile de dépasser.

#PorscheMobil1Supercup – Congrats to @larrytenvoorde (#911GT3Cup No. 25). After winning #Porsche #Supercup 2020 he also secured the @CarreraCupDE title by winning season’s last race @MotorspArenaOC. Supercup runner-up @DylanPereiraLu (No. 2) finished 2nd overall@PorscheRaces pic.twitter.com/j5XPKWk8pw