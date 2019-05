Le légendaire pilote Niki Lauda est décédé

Le triple champion du monde autrichien de Formule 1 Niki Lauda n'est plus. L'ancien pilote automobile et entrepreneur s'est éteint paisiblement entouré de ses proches lundi à l'âge de 70 ans, indique dans la nuit sa famille «avec une profonde tristesse». «Ses exploits uniques en tant que sportif et entrepreneur sont et resteront inoubliables. Son dynamisme infatigable, sa franchise et son courage demeurent un modèle et une référence pour nous tous», peut-on lire dans ce texte signé par la famille Lauda et envoyé à l'agence de presse autrichienne APA.

Au cours de l'été 2018, Niki Lauda avait subi une transplantation pulmonaire à l'Allgemeine Krankenhaus (AKH) de Vienne. Il avait pu quitter l'établissement en octobre avant de devoir y retourner en janvier en raison d'une grippe. A l'occasion de son 70ème anniversaire, le 22 février, Lauda avait envoyé un petit message à la radio autrichienne affirmant qu'il reviendrait en pleine forme. L'ancien sportif est à la tête du conseil de surveillance de l'équipe Mercedes depuis 2012. Les poumons du triple champion du monde avaient déjà été endommagés lors de son très grave accident de Formule Un le 1er août 1976 sur le circuit de Nürburgring (Allemagne). A 220 km/h, sa Ferrari s'était enflammée et le coureur autrichien avait inhalé des vapeurs toxiques pendant près d'une minute avant d'être dégagé de sa voiture par quatre autres pilotes.

Divers problèmes de santé

Depuis cet accident, Niki Lauda a souffert de divers problèmes de santé: en 1997 et 2005, il a également subi deux transplantations rénales. Il arbore en toutes occasions depuis cet épisode une casquette rouge censée masquer ses brûlures. Le sportif est notamment devenu une légende car il était revenu concourir sur le circuit 42 jours seulement après l'accident. «Un retour rapide derrière le volant faisait partie de ma stratégie de ne pas rester trop longtemps chez moi et de ruminer ce qui m'était arrivé», avait-il confié plus tard. Son duel contre le Britannique James Hunt lors des mondiaux de 1977 a été porté à l'écran en 2013 dans le film «Rush».

Né à Vienne en 1949, Andreas Nikolaus Lauda connu sous le nom de «Niki» Lauda, n'a pas vingt ans lorsqu'il effectue en 1968 sa première course automobile, à l'insu de ses parents, au volant d'une mini-Cooper offerte par sa grand-mère. Il court en Formule 3 dès 1970 et fête un an plus tard sa première victoire en Formule 2. S'il effectue le 15 août 1971 sa première course en F1 avec l'écurie March, c'est avec Ferrari que sa carrière décolle réellement: première pole position en Afrique du Sud, puis première victoire le 28 avril 1974 en Espagne. L'année suivante le couvre de gloire. Il remporte son premier titre de champion du monde en 1975, un deuxième en 1977 et un troisième en 1984, cette fois-ci avec Mc Laren. Au total, il a remporté 25 victoires de Grands Prix. «Loin du public, c'était un mari, un père et un grand-père aimant et attentionné. Il nous manquera beaucoup», écrit encore la famille dans son message aux médias. Niki Lauda était le père de quatre enfants.

Passionné d'aviation

À sa carrière de sportif, ce fils d'industriel, passionné d'aviation, ajoute celle d'entrepreneur. Il développe sa propre compagnie aérienne en 1979. Lauda Air vivra ses heures les plus sombres en 1991, lorsqu'un appareil de la compagnie effectuant la liaison Vienne-Bangkok s'écrase en Thaïlande, tuant ses 223 passagers.

À la fin des années 1990, il revend sa flotte au concurrent Austrian Airlines (AUA). En 2003, il lance une nouvelle compagnie sous le nom de Niki, qu'il revend à AirBerlin en 2011. Après la faillite d'Air Berlin, le passionné d'aviation récupère Niki et se lance en 2016 dans l'aviation privée avec Laudamotion. Cette dernière appartient actuellement à 75% à la compagnie irlandaise à bas prix Ryanair

