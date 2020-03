Il s'offre la dernière serviette utilisée par Kobe

Une serviette, utilisée par la légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, décédée brutalement en janvier, lors de son dernier match NBA en avril 2016, a été achetée pour plus de 33.000 dollars (29.778 euros), a annoncé dimanche la société de ventes aux enchères Iconic Auctions. La serviette, blanche et aux couleurs d'un sponsor de Bryant, a été vendue 33.077,16 dollars et a fait l'objet de 16 enchères, a indiqué Iconic Auctions.

Son président Jeff Woolf a précisé sur la chaîne de télévision CNN que l'acheteur disposait déjà d'un très large collection d'objets liés aux Lakers: «C'est un supporter acharné des Lakers et son projet à long-terme est de créer un musée en Californie du Sud», a-t-il expliqué. Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers et double champion olympique avec les États-Unis, a fait ses adieux à la NBA et au basket le 13 avril 2016 à l'issue du dernier match de la saison régulière 2015-16 remporté par son équipe face à Utah (101-96 après prolongation).

Le N.24 des Lakers, surnommé «Black Mamba», avait inscrit durant cette rencontre 60 points et avait ensuite prononcé, la fameuse serviette sur ses épaules, un discours devenu depuis légendaire et conclu par la formule «Mamba Out» (littéralement, c'est fini pour le Mamba). Bryant est mort à l'âge de 41 ans le 26 janvier dernier près de Los Angeles dans le crash de son hélicoptère, avec huit autres personnes, dont sa fille ainée Gianna.

(L'essentiel/afp)