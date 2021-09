Sergio Parisse annonce sa retraite en fin de saison

Un géant qui va raccrocher les crampons. Sergio Parisse, qui aura 38 ans dimanche, a assuré vendredi dans un entretien à l'AFP qu'il disputait sa dernière saison au plus haut niveau, convaincu qu'il «ne faut pas trop tirer sur la corde», même s'il espère une dernière sélection avec l'Italie. Le troisième ligne, emblématique capitaine de l'Italie (142 sélections), va donc disputer sa dernière saison de Top 14, qu'il avait rejoint en 2005 en provenance de Trévise.

«C'est sûr parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Surtout au niveau physique car mentalement, je me sens très frais», a-t-il expliqué à l'AFP. «Chacun connaît son corps et sait ce qu'il est capable de faire. Je savais que j'avais les forces mentales et physiques pour faire une dernière saison. C'était aussi une discussion avec le club. A 38 ans, il y a des questions qui se posent. Avec le club, nous avons tous convenu que c'était une bonne décision. Maintenant, à moi de prendre du plaisir à chaque match», a-t-il ajouté.

Une belle fin avec l'Italie?

Du Stade français (2005-2019) à Toulon (depuis 2019), Parisse a remporté deux fois le championnat de France (2007 et 2015) et le Challenge européen (2017), à chaque fois avec le club parisien. Le colosse chauve (1,96 m pour 120 kg) a également disputé cinq Coupes du monde sous le maillot de l'Italie, dont la dernière au Japon. Depuis le Mondial-2019, justement, et un dernier match face aux All Blacks annulé en raison d'un typhon, Parisse avait toujours expliqué vouloir terminer sous le maillot de la Nazionale.

«Ce serait une belle fin que de pouvoir rejouer devant le public italien. Mais ce n'est pas une obsession. Je suis en contact avec le nouveau président et le nouvel entraîneur. Il y a aussi une envie de la part des dirigeants italiens de me donner la chance de faire un dernier match», a à nouveau affirmé Parisse, assurant que «les records ne m'intéressent pas».

La suite pour la légende transalpine? «J'ai un an de contrat de joueur ici. Et, par expérience, il ne faut pas regarder trop loin. J'ai évoqué mon souhait d'entraîner. Je commence d'ailleurs mon diplôme d'État. J'ai envie de m'améliorer, d'apprendre et pourquoi pas un jour d'entraîner ici à Toulon», a-t-il confié.

