Le Luxembourg éliminé des qualifs au Mondial 2021

Le troisième match du Luxembourg en 48 heures, face à la Slovaquie, meilleure équipe de la poule, s'est soldé par une lourde défaite (17-37) dans un gymnase de La Coque à huis clos. En difficulté dès les premières minutes, les Luxembourgeoises ne se sont pas laissé le temps de croire à un exploit face aux Slovaques, qui terminent en tête du groupe. Après une dizaine de minutes, la messe était déjà dite (2-10), avec des visiteuses chirurgicales sur leurs attaques rapides, tandis que les filles d'Adrian Stot manquaient de percussion.

L'entrée de Laure Flener dans les buts à la place d'Ines Gomes a changé la dynamique de la rencontre. La gardienne de Diekirch a enchaîné six parades sur la fin de la première période, pendant que ses partenaires se relançaient en attaque, permettant de faire jeu égal pour limiter la casse un moment (10-16 à la mi-temps).

Mais dès le retour des vestiaires, la différence de niveau s'est de nouveau fait sentir et les Slovaques ont pu s'envoler au score. Après des défaites les deux jours précédents face à Israël (18-22) et l'Ukraine (21-28), le Luxembourg finit dernier du groupe 1 et quitte donc les qualifications au championnat du monde 2021.

(Tom Vergez/L'essentiel)