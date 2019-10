Contré par un joueur gonflable, il le dégomme

Candidat au rôle de prochain capitaine des Toronto Maple Leafs, Auston Matthews (22 ans) traverse une période agitée. Il est accusé par Fayola Dozithe, une agente de sécurité privée, d'avoir baissé son pantalon devant elle lors d'une nuit arrosée le 26 mai dernier en Arizona, après s'être également forcé la porte de son véhicule pour s'asseoir à l'arrière pendant que l'agente remplissait des documents. L'ancien joueur des ZSC Lions, en état d'ébriété selon le témoignage, était accompagné d'un groupe d'amis.

Dans cette tourmente, on imagine volontiers que le jeune attaquant ait besoin de se défouler. Lors d'un entraînement avec ses coéquipiers mardi, Matthews a passé sa frustration sur un mannequin utilisé pour servir de défenseur lors d'un exercice sur la glace. Agacé de voir son «adversaire» contrer le tir qu'il venait d'armer, l'Américain l'a brutalement expédié au tapis. Sans doute la marque d'un grand perfectionniste.

Une vidéo encombrante

Voici quelques jours, une vidéo de la déposition de l'agente avec laquelle il avait eu maille à partir a été publiée dans quelques médias américains. On y voit Fayola Dozithe raconter en détails à un policier sa version de l'histoire. «Je n'avais pas l'intention de faire ça... Dieu merci, ils avaient des images vidéo de l'incident, parce que le père (ndlr: Brian Matthews) se comportait comme si son fils ne ferait jamais une chose pareille et que tout ce que je disais n'était pas vrai. On me traite de menteuse, donc ça m'a vraiment mise hors de moi et mon but est désormais de montrer ce que son fils à fait. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchera de s'empirer en grandissant?»

De son côté, Auston Matthews avait été invité à s'expliquer de son geste devant les médias, mais il s'est montré extrêmement laconique. Le joueur s'est contenté d'une courte déclaration indiquant qu'il regrettait des actions ayant pu porter atteinte à certaines personnes ou à l'organisation des Maple Leafs.

Auston Matthews statement is weak af: pic.twitter.com/sB4sU8FfwO— Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) September 25, 2019

Pour tenter d'oublier tout ça, Matthews a démarré sa saison en trombe en inscrivant un doublé mercredi face aux Ottawa Senators (5-3). Il a ainsi hérité de la première étoile du match.

AUSTON MATTHEWS! The @MapleLeafs take the lead off the gorgeous setup by Nylander!#LeafsForever pic.twitter.com/3iGravNPdO— HD365 (@HockeyDaily365) October 3, 2019

(L'essentiel/Sport-Center)