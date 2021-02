Deux jours sans cas de Covid au XV de France

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté depuis 48 heures, dans les rangs du XV de France, où les tests PCR réalisés mardi soir sont négatifs et l'entraînement collectif peut reprendre, a annoncé mercredi la Fédération française de rugby. Les tests pratiqués lundi soir sur l'ensemble des joueurs et de l'encadrement s'étaient déjà révélés tous négatifs.

«Consécutivement aux deux premiers jours de la semaine où les joueurs ont effectué des exercices physiologiques intenses et sans contact, le groupe de 31 joueurs reprend ce jour une activité rugby à haute intensité», a expliqué la FFR, dans un communiqué, à quatre jours du duel contre l'Écosse, dimanche (16h) dans le cadre du Tournoi des six nations. Pour compléter le groupe à l'entraînement, l'encadrement a fait appel à «dix joueurs de l'équipe de France U20, dont les tests sérologiques attestent de l'immunité à la Covid-19», a indiqué la FFR.

«Ces joueurs ont réalisé les deux tests RT-PCR négatifs avant de rejoindre le groupe France, et seront soumis aux tests PCR quotidien comme le reste du groupe», a précisé la Fédération. Le groupe de surveillance des tests du Tournoi des six nations (TOG) a par ailleurs «été informé de ce dispositif et a confirmé que celui-ci respectait le protocole sanitaire», a souligné la FFR. Au total, quinze cas avaient été identifiés dans l'ensemble du groupe, dont onze joueurs, un préparateur physique et trois autres membres du staff, depuis la victoire de la France en Irlande (15-13) le 14 février.

Huit titulaires contaminés

Parmi les cas positifs figuraient notamment le sélectionneur Fabien Galthié ainsi que huit joueurs titulaires depuis le début du Tournoi, dont les Bleus sont leaders après les deux premières journées. L'ensemble de la première ligne est touchée avec les contaminations du pilier gauche Cyril Baille, du talonneur Julien Marchand et du pilier droit Mohamed Haouas. À cela s'ajoutent le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont, le centre Arthur Vincent, l'ailier Gabin Villière et l'arrière Brice Dulin.

Cela signifie que le XV de France sera privé, pour affronter l'Écosse, de plus de la moitié de ses titulaires. L'effectif a donc dû être remanié jusque dans les rangs des habituels remplaçants. Le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti, qui devait pallier l'absence de Romain Taofifenua, positif au coronavirus, n'a pas pu rejoindre le centre national du rugby à Marcoussis, ayant été testé à son tour positif. L'encadrement a alors fait appel au troisième ligne toulousain Selevastio Tolofua (1 sélection) «pour rejoindre le groupe, le mardi 23 février, en ayant réalisé les deux tests RT-PCR négatifs en amont» selon le communiqué de la FFR.

L'absence de nouvelle contamination lors des dernières quarante-huit heures avait déjà levé une partie des doutes sur la tenue du match contre l'Écosse, dimanche, au Stade de France. Le comité organisateur du Tournoi a confirmé, mercredi, que le match se déroulera bien comme prévu.