Les marathoniens courront à l'aube à Tokyo

Les deux marathons des Jeux de Tokyo en 2020 s'élanceront à 6h du matin afin de limiter les risques liés à la chaleur de l'été tokyoïte, ont confirmé mardi les organisateurs en publiant le programme des JO. Des organisations de médecins japonais s'étaient inquiétées du risque potentiellement «mortel» pris par les coureurs qui devaient initialement s'élancer une heure plus tard.

Le marathon féminin est prévu le 2 août et le marathon masculin en clôture du programme d'athlétisme le 10 août, tous les deux à 6h. Les 20km marche, messieurs et dames, s'élanceront également à 6h, alors que le 50km marche, prévu le 9 août, partira encore plus tôt à 5h30.

Le programme a été fixé «après discussions avec les équipes médicales, toutes les parties prenantes et en tenant compte de la santé des athlètes», a annoncé aux médias le directeur sportif du comité organisateur de Tokyo 2020, Koji Murofushi. D'autres sports comme le rugby à sept, le triathlon et le VTT ont eu leur programme modifié pour éviter les températures les plus chaudes sur la période des Jeux, entre le 24 juillet et le 9 août. Les organisateurs ont envisagé plusieurs solutions comme des peintures bloquant les rayons du soleil appliquées sur la route ou des stations de rafraîchissement mobiles.

(L'essentiel/afp)