Détroit arrache le dernier billet pour les plays-​​offs

Detroit a décroché le dernier billet pour les play-offs NBA, après la démonstration d'Andre Drummond face aux New York Knicks, humiliés 115 à 89 à domicile mercredi. Les Pistons, qui devaient impérativement remporter leur 82e et dernier match de la saison régulière, étaient privés de Blake Griffin, mais les Knicks, plus mauvaise équipe de la saison 2018-19, ne les ont jamais inquiétés. L'issue de la rencontre était déjà scellée après le premier quarte-temps conclu sur le score de 36-22.

Detroit retrouve la phase finale du Championnat NBA pour la première fois depuis 2016. Les Pistons avaient alors été éliminés dès le premier tour par Cleveland sur le score sans appel de 4-0. Il faut remonter à 2008 pour trouver trace de leur dernière victoire dans un match des play-offs. Ils avaient atteint cette année-là la finale de conférence Est où ils s'étaient inclinés 4 à 2 contre Boston.

Pour leur retour en play-offs, les Pistons, sacrés trois fois champions NBA, vont défier la meilleure équipe du Championnat 2018-19, Milwaukee et son prodige grec Giannis Antetoukounmpo. Ils ont terminé à la 8e place de la conférence Est (41 v-41 d), avec deux victoires de plus que Charlotte (9e, 39 v-43 d). Les Hornets devaient battre Orlando et espérer un faux-pas de Detroit pour coiffer Detroit sur le fil pour la dernière place qualificative pour les play-offs. Ils n'ont pas rempli la première partie de leur contrat, puisqu'il se sont inclinés 122 à 114 malgré le 43 points de Kemba Walker qui a peut-être disputé son dernier match sous le maillot de Charlotte.

(L'essentiel/afp)