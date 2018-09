«Kei Nishikori est un demi-​​dieu au Japon»

L'essentiel: Êtes vous satisfait du tableau du Moselle Open 2018?

Julien Boutter: On est fiers car on est en concurrence avec Saint-Petersbourg qui a un prize-money deux fois supérieur au notre (500 000 euros à Metz). Avec une quinzaine de joueurs dans le top 50 mondial, on n'a pas à rougir.

Et de grands noms comme le Japonais Kei Nishikori...

Nishikori est une star du circuit et un demi dieu au Japon, le Grec Tsitsipas est selon moi un futur vainqueur de Grand Chelem. Et il y aura aussi Tsonga qui a une grosse notoriété, Pouille, Gasquet, Paire, Kohlschreiber...

Vous attendez-vous à un gros engouement pour le Messin Ugo Humbert?

Oui. Un joueur local de cet âge là aux portes du top 100, ce n'est plus arrivé depuis bien longtemps. Il a le jeu et la tête.

La nouvelle Coupe Davis, qui pourrait être programmée aux dates du Moselle Open le menace-t-elle?

Le tournoi n'est pas menacé. Rien n'est décidé. Et l'ATP nous a assuré qu'elle souhaite conserver le Moselle Open.

Comment jugez-vous la réforme de la Coupe Davis, qui se jouera en une semaine sur terrain neutre?

L'épreuve actuelle a perdu des sponsors et rapporte beaucoup moins. Cela fait moins d'argent redistribué aux Fédérations nationales pour former des joueurs. Or certaines ont très peu de moyens. Pour l'intérêt général, la réforme était nécessaire.

Et si on se place du côté du Moselle Open?

Je suis moins réjoui même si je pense qu'on peut en tirer profit, peut être bouger dans le calendrier mais trouver une solution saine et pérenne.

Les joueurs français regrettent cette réforme?

Je les comprends. La Coupe Davis a du sens pour nous. Mais ils étaient aussi mieux lotis que les joueurs d'autres pays en terme de récompenses. Il y avait une inéquité.

(Recueilli par Nicolas Martin/ L'essentiel)