Le match féminin tourne à la bagarre générale

Le match de championnat de Russie de hockey sur glace féminin entre le Dynamo Saint-Pétersbourg et le SKSO Iekaterinbourg a été émaillé d'une bagarre générale impliquant neuf joueuses devant un but. Parmi les combattantes du jour, il en est une qui s'est spécialement mise en évidence: il s'agit de Maria Pugina, No 77 du Dynamo, qui évoluait en blanc ce jour-là. Elle a notamment jeté son adversaire sur la glace, au moyen d'une clé plutôt vicieuse que n'aurait pas reniée un combattant de MMA. Elle a d'ailleurs arraché le casque de son adversaire dans le mouvement.

Maria Pugina n'en a retiré aucune honte. Au contraire: elle n'a pas hésité à poster la vidéo de cette bagarre sur son compte Instagram, en ajoutant l'adresse @khabib_nurmagomedov, en référence au spécialiste russe de MMA Khabib Nurmagodenov.

