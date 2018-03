Le show LeBron James donne le tournis à Toronto

Triple champion NBA et quatre fois MVP (meilleur joueur de la saison régulière), King James a une nouvelle fois boosté son équipe: 35 points, 17 passes et 7 rebonds, le tout sans perdre le moindre ballon! Mercredi soir, James est ainsi devenu le joueur qui a réussi le plus de passes en un match sans perdre de ballon, dans l'histoire de la ligue nord-américaine de basket.

Les résultats



San Antonio - Washington 98-90

Brooklyn - Charlotte 105-111

Miami - New York 119-98

Cleveland - Toronto 132-129

Philadelphie - Memphis 119-105

La Nouvelle-Orléans - Indiana 96-92

Chicago - Denver 102-135

Milwaukee - LA Clippers 120-127

«Je n'ai jamais vu ça, pour être parfaitement honnête... 17 passes, 35 points et aucune perte de balle, c'est tout simplement incroyable», a constaté le coach assistant des Cavs, Larry Drew. Il officie en l'absence de Tyronn Lue qui a annoncé lundi se mettre en retrait jusqu'à la fin de la saison régulière en raison de douleurs récurrentes à la poitrine.

32 points et 30 rebonds pour Dwight Howard

Toronto reste nettement en tête de la conférence Est avec 53 victoires pour 19 défaites, mais les Cavaliers (3es, 42 v-29 d), menés 79-64 à la mi-temps, ont rappelé qu'ils constituaient une menace plus que sérieuse en vue des matchs à élimination directe de la phase des play-offs pour laquelle ils sont d'ores et déjà qualifiés. Pour son deuxième match après avoir manqué 21 rencontres en raison d'une fracture à la main gauche, Love a été précieux avec ses 23 points et 12 rebonds.

La soirée a également été marquée par l'exploit de Dwight Howard qui a permis à Charlotte de s'imposer à Brooklyn (111-105): il a inscrit 32 points et pris 30 rebonds, devenant le premier joueur à atteindre la barre des 30 dans ces deux catégories de statistiques depuis Love en 2010 (31 pts, 31 rbds), le 2e seulement depuis Moses Malone en 1982. À domicile, Philadelphie a dominé Memphis 119-105 avec notamment les 15 points chacun de Dario Saric, J.J. Redick, Robert Covington et Marco Belinelli sorti du banc, ainsi que les 14 points du Camerounais Joel Embiid.

Milwaukee a perdu gros

Les 76ers (40 v-30 d) ont ainsi grimpé à la 4e place de la conférence Est, profitant des défaites d'Indiana et Washington. Ces derniers se sont inclinés à San Antonio (98-90) pour la 18e fois d'affilée. La dernière victoire des Wizzards chez les Spurs remonte à 1999. San Antonio, bien servi par les 27 points de LaMarcus Aldridge, reste 6e de la conférence Ouest avec 42 victoires pour 30 défaites, soit le même bilan que La Nouvelle-Orléans qui pointe au 5e rang après sa victoire sur Indiana (96-92), obtenue notamment grâce à Anthony Davis (28 pts, 13 rbds).

De son côté, Milwaukee (8e à l'Est, 37 v-34 d) a perdu gros contre les Los Angeles Clippers: outre le match concédé 127-120, les Bucks ont déploré la sortie sur blessure à la cheville de leur star grecque, Giannis Antetokounmpo, après seulement 17 minutes de jeu.

(L'essentiel/afp)