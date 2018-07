Serena Williams réussit sa rentrée à Wimbledon

Absente l'an passé pour cause de grossesse, Serena Williams a réussi son retour à Wimbledon lundi en dominant la Néerlandaise Arantxa Rus (105e mondiale) 7-5, 6-3, malgré un break de retard dans la seconde manche. L'ancienne numéro un mondiale, aujourd'hui 181e, n'avait plus joué depuis le 2 juin et son succès au troisième tour de Roland-Garros face à l'Allemande Julia Görges.

L'Américaine de 36 ans avait dû déclarer forfait pour les huitièmes de finale en raison d'une blessure aux pectoraux. Elle affrontera la Tchèque Tereza Smitkova ou la Bulgare Viktoriya Tomova pour une place au troisième tour.

Stan Wawrinka a également réussi un retour gagnant. Le Suisse est venu à bout du 6e mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov, en quatre sets (1-6, 7-6, 7-6, 6-4), signant ainsi sa première victoire contre un membre du top 10 depuis plus d'un an. L'an dernier, l'ancien n°3 mondial avait dû stopper sa saison à l'issue de Wimbledon, avant de subir deux interventions chirurgicales. De retour en janvier en Australie, le Vaudois de 33 ans, trop juste physiquement, avait dû s'arrêter près de trois mois entre février et mai.

(L'essentiel/afp)