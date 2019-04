Rafael Nadal «n'est plus un joueur de tennis»

Rafael Nadal s'entraîne à nouveau depuis un peu plus d'une semaine. Après s'être retiré du tournoi d'Indian Wells, peu avant la demi-finale qui devait l'opposer à Roger Federer, à la mi-mars, il avait déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami. Mais ses douleurs au genou droit semblent avoir disparu, et le Majorquin de 32 ans prépare sa saison de terre battue sur les courts de son Académie. Il a tenu à en informer ses fans via une publication sur son compte Instagram: «Première semaine d'entraînement sur terre. À suivre: Monte-Carlo».

Toni Nadal n'est guère optimiste quand à la santé de son neveu Rafael.



Toni Nadal n'est guère optimiste quand à la santé de son neveu Rafael.

Le Masters 1000 monégasque, premier rendez-vous de la saison de terre battue, commence en effet le 15 avril prochain. Et l'on connaît l'importance de la brique pilée pour Rafael Nadal, qui visera ni plus ni moins qu'un douzième sacre à Roland-Garros. Mais parallèlement à ces nouvelles qui se veulent rassurantes, Toni Nadal, l'oncle et ancien coach de Rafael, a tenu des propos un peu plus inquiétants dans une interview qu'il a donnée au quotidien El Pais.

Info ou intox?

«Rafael va continuer à jouer malgré ses problèmes physiques, mais combien de temps encore?», s'interroge-t-il en préambule. Avant de répondre lui même à la question: «Peut-être deux ou trois ans. Cela m'amène à dire que Rafa n'est plus un joueur de tennis. C'est un joueur blessé qui joue au tennis. Et c'est très difficile (pour lui)».

Et que pense Toni Nadal des objectifs de Rafael ces prochains mois? «Le but, c'est de faire des progrès, pas de viser des titres à Roland-Garros ou à l'US Open. Une victoire en Grand Chelem ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de ses adversaires». Alors, info ou intox de la part de «tonton Nadal»? Premier élément de réponse dès le 15 avril sur les courts du Monte-Carlo Country Club.

(L'essentiel)