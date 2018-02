Le XV de France encore battu en Écosse

Visiblement, le changement de sélectionneur national voulu par le président de la Fédération française de rugby n'a pas franchement porté ses fruits. Deux matchs, deux défaites, deux points de bonus défensif. L'équipe de France a concédé une deuxième défaite en deux journées dans le Tournoi des six nations, battu dimanche en Écosse (26-32) après sa défaite inaugurale contre l'Irlande (13-15).

Les résultats



Écosse-France 32-26

Angleterre-Galles 12-6

Irlande-Italie 56-19



Le classement>



1. Irlande 9

2. Angleterre 9

3. Galles 6

4. Écosse 4

5. France 2

6. Italie 0

Les Bleus, pourtant parfaitement lancés par un doublé de Teddy Thomas (3 et 27), menaient jusqu'au dernier quart d'heure (26-26) avant deux pénalités du demi de mêlée Greig Laidlaw. Ils recevront l'Italie le 23 février à Marseille lors de la 3e journée, pour éviter la cuillère en bois. L'Écosse accueillera elle l'Angleterre le samedi 24 février tandis que, le même jour, le leader irlandais affrontera Galles.

IT’S ALL OVER AND SCOTLAND WIN 32-26!!! #AsOne pic.twitter.com/0RwNzeu5s9 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) 11 février 2018

Here are all the stats from a thrilling encounter at BT Murrayfield this afternoon #AsOne pic.twitter.com/3FeU4ENwF6 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) 11 février 2018

Congratulations to Greig Laidlaw who has been named Man of the Match #FRAvSCO #AsOne pic.twitter.com/C43N62hPOT — Scottish Rugby (@Scotlandteam) 11 février 2018

