James rassure Cleveland, Golden State réagit

LeBron James a apporté une victoire précieuse à Cleveland, pourtant décimé par les blessures, sur le parquet de Chicago (114-109) samedi. Personne pas même Tyronn Lue, l'entraîneur de Cleveland, n'échappe à l'épidémie de blessures et maladies qui accablent les champions NBA 2016. Alors qu'il devait déjà composer avec les absences de Kevin Love, Rodney Hood, Kyle Korver, Larry Nance junior, Cedi Osman et Tristan Thompson, c'est Lue, malade, qui a dû rester dans les vestiaires après la pause.

Les résultats de samedi



San Antonio - Minnesota 117 - 101

Brooklyn - Dallas 114 - 106

New York - Charlotte 124 - 101

Washington - Indiana 109 - 102

Portland - Detroit 100 - 87

Phoenix - Golden State 109 - 124

Utah - Sacramento 103 - 97

Chicago - Cleveland 109 - 114

Memphis - Denver 101 - 94

La Nouvelle-Orleans - Houston 101 - 107

Mais cela n'a pas empêché LeBron James et ses coéquipiers de résister au retour des Bulls en fin de match. Heureusement pour Cleveland, sa superstar a une santé de fer et semble infatigable à 33 ans: il s'est offert le 70e triple double de sa carrière avec 33 points, 13 rebonds et 12 passes et continue d'affoler les statistiques. Il est le sixième joueur dans l'histoire à atteindre le chiffre des 70 triples et tourne à plus de 30 points par match sur ses dix dernières sorties. «Après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines et avec le groupe de joueurs disponibles, c'est un bon bilan», s'est félicité James.

Le grand rival de Cleveland lors des trois dernières saisons, Golden State, fait face lui aussi à une improbable série de blessures de ces trois meilleurs atouts offensifs, Stephen Curry (cheville droite foulée), Kevin Durant (fracture costale partielle) et Klay Thompson (fracture du pouce droit). Finalement, le champion en titre s'est imposé à Phoenix (109-124). Quinn Cook qui fait des allers-retours entre Golden State et son équipe réserve en NBA G League, le championnat secondaire, a conduit les Warriors avec ses 28 points. «Il montre à tout le monde que c'est un joueur NBA», a souligné son coéquipier Draymond Green.

(L'essentiel/afp)