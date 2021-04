La jeune garde de Walferdange aux commandes

C'est la belle surprise de la Total League. Promue en début de saison et avec l'un des effectifs les plus jeunes du championnat luxembourgeois, la Résidence Walferdange est en tête avant de recevoir les Musel Pikes samedi (20h). Vainqueur de ses neuf derniers matches, dont des victoires arrachées coup sur coup face aux cadors Ettelbruck et Dudelange, le club tient tête aux favoris du championnat.

«Les gens pensent qu'on sort de nulle part, mais tout ça a commencé l'année dernière. Je savais qu'on avait vraiment une bonne équipe, souligne l'entraîneur Alexis Kreps. Le cœur de l'équipe est le même, on a juste ajouté quelques pièces au puzzle». Articulée autour des Américains Laquincy Rideau (25 ans) et Adam Eberhard (24 ans), la formation compte aussi sur la révélation Malcolm Kreps (19 ans), fils de l'entraîneur.

«De bons joueurs à tous les postes»

L'arrière de 1,93 m joue près de 30 minutes par match (10,6 points, 5 passes décisives) et prend de plus en plus de volume. Il a fait ses premiers pas cette saison avec l'équipe nationale de Ken Diederich, qui voit en lui l'un des futurs grands talents du basket-ball luxembourgeois.

Pas beaucoup plus âgé, le capitaine Tom Konen (24 ans) dispute lui aussi une saison pleine. «Notre atout, c'est que nous avons de bons joueurs à tous les postes, y compris sur le banc, note Alexis Kreps. Je ne les échangerais pour aucun autre dans le championnat». Pas attendue à cette hauteur en début de saison, la Résidence est maintenant en très bonne voie pour accéder aux play-offs, et ne veut pas s'arrêter là.

(Tom Vergez/L'essentiel)