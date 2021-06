Il parie 25 000 dollars sur lui et… perd le combat

Dans n’importe quel autre sport, que ce soit le football, le ski ou le tennis, cette situation aurait été impossible et punissable. C’est stipulé en caractère gras dans leur contrat. Les paris sont interdits. Mais aux États-Unis, les combattants de MMA ne sont pas soumis aux mêmes règles. Alors qu’après trois défaites d’affilée à l’UFC il jouait très gros ce samedi dans la cage de l’Apex de Las Vegas, Justin Jaynes avait décidé d’ajouter une couche supplémentaire de pression avant son combat contre son compatriote Charles Rosa. L’idée? Le garçon a parié l’ensemble de son salaire pour se présenter dans la cage, soit 25 000 dollars (environ 21 000 euros) sur sa victoire.

Mais voilà, on ne gagne pas à tous les coups. Les juges n’avaient pas saisi l’esprit et ont gâché l’affaire en accordant la victoire à son adversaire sur décision partagée (un des trois l’avait donné vainqueur). Résultat? Outre une quatrième défaite de rang qui met un gros doute sur son avenir dans la plus grande organisation de MMA, Jaynes repart du Nevada sans un sou en poche, sans oublier que sa préparation lui a forcément coûté des dollars. De quoi regretter son coup de folie? «Aucun regret, a-t-il répondu sur les réseaux sociaux. Je l’ai dit avant le combat et je le dis encore: j’étais préparé à tous les résultats. Si certains pensent que perdre ce pari va me briser, malheureusement pour eux, ils ont tort. (…) Si c’était à refaire, je recommencerais».

Justin Jaynes avait misé tout son salaire (25000$)... il a perdu son combat pic.twitter.com/HliZ3Q4vjo — La Sueur (@lasueur_off) June 26, 2021

Il y a pourtant des conséquences. Le combattant américain a ainsi diffusé un message privé dans lequel un homme lui reproche sa défaite et l’argent perdu à cause d’elle: «Espèce de… loser! Tu étais tellement confiant en toi que j’ai parié sur ta victoire espèce de m…» Jaynes précise dans un sourire: «J’en ai à peu près 500 similaires dans mes messages». Et de s’amuser de la situation en réponse à un internaute qui s’inquiétait de son choix d’avoir fait un tel pari: «Je ne suis pas du genre à avoir peur. De toute façon, Walmart embauche sans doute des agents de sécurité.»

Vainqueur du combat, Charlie Rosa a de son côté préféré la jouer classe et ne pas tirer sur un homme à terre: «Chapeau à Justin. Respect à lui. Malheureusement pour lui, c’est le casino qui a gagné de l’argent, mais c’est le prix à payer quand on fait ça, le risque que l’on prend. Je suis heureux d’avoir la victoire et mon argent». Justin Jaynes, lui, devra attendre pour pouvoir porter un chèque à la banque. Mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il a d’ailleurs fait des déclarations apaisantes, pour rassurer ses supporters. Ou pour rembourser ceux qui ont parié sur lui…

