Ils se donnent rendez-​​vous pour la baston

Au beau milieu de la saison, certains joueurs de basket-ball sont sur les nerfs. Qui plus est lorsque leur équipe n'obtient pas les résultats escomptés. Devin Booker (Phoenix Suns) et Gorgui Dieng (Minnesota Timberwolves) en sont l'exemple le plus frappant. Les deux adversaires ont ainsi été exclus lors de la rencontre qui opposaient leurs deux équipes, suite à une altercation.

Les résultats de la nuit



Dallas - LA Clippers 106 - 98

Phoenix - Minnesota 91 - 118

Oklahoma City - Portland 123 - 114

Toronto - Sacramento 120 - 105

Mais ils ne se sont pas arrêtés là en se donnant tout simplement rendez-vous dans le tunnel menant aux vestiaires pour régler leurs comptes. Fort heureusement, le jeune meneur de Phoenix a été retenu par la sécurité, ce qui a évité un incident majeur. Pour l'anecdote, ce sont Wolves qui ont assez largement battu les Suns (118-91), bons derniers de la NBA.

Sur le plan basket, la nuit dernière a également été marquée par le récital de Paul Georges (36 points, 8 rebonds, 5 interceptions et 4 passes) et le nouveau triple-double de Russel Westbrook (29 points, 14 passes et 10 rebonds). Les deux stars d'Oklahoma City ont porté leur équipe dans la victoire face aux Blazers de Portland (123-114).

(th/L'essentiel)