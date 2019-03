Une joueuse de rugby s'est prise pour Luis Suarez

La capitaine des Queensland Reds et de l'équipe d'Australie de rugby, Liz Patu, a écopé lundi d'une suspension de six semaines pour avoir mordu une adversaire. La pilier a reconnu avoir mordu samedi sa compatriote et 2e ligne de Western Force, Rebecca Clough, lors d'une rencontre de Super W, le championnat des provinces australiennes.

«J'ai joué en club et en sélection et je n'avais jamais commis un tel acte. J'accepte ma sanction», a déclaré la joueuse de 29 ans dans un communiqué. Elle risquait jusqu'à 12 semaines de suspension mais sa peine a été divisée par deux car elle a reconnu les faits et n'avait pas d'antécédents disciplinaires. Elle manquera le reste de la saison de Super W.

(L'essentiel/afp)