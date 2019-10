La fin du cauchemar pour les Luxembourgeois

Déçus mais tellement soulagés. Voilà l'état d'esprit, jeudi, des onze karatékas luxembourgeois de moins de 21 ans, de leur staff et leurs proches, à l'annonce de leur départ du Chili (arrivée au Findel prévue ce vendredi à 13h50). Car depuis l'arrivée dimanche, leur périple à Santiago pour les Mondiaux Jeunes a viré au cauchemar. D'abord confinés à l'hôtel et soumis au couvre-feu, ils ont dû fuir l'établissement, mercredi, par le sous-sol, après qu'il a été pris d'assaut par les manifestants.

Des émeutes pour dénoncer des injustices sociales dont le déclencheur a été la hausse du prix du ticket de métro et qui ont déjà fait 18 morts. Mercredi, huit équipes, dont le Japon, avaient quitté le pays. «Les manifestants défilaient de façon pacifique et tout a basculé très vite. Les blindés, les lacrymo, les canons à eau... Les cinq premiers étages de l'hôtel ont été attaqués par le feu et des pierres. On aurait dit une guérilla urbaine. Nous avons dû attendre six heures dans un musée», racontait l'entraîneur national, Michaël Lecaplain.

«La fédération internationale aurait dû prendre d'autres décisions»

L'intervention du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'ambassadeur de Belgique au Chili et du consul honoraire du Luxembourg à Santiago, leur a permis de rallier un autre hôtel. «Les petits n'étaient plus dans l'état de faire cette compétition. Ils ont eu très peur même s'ils avaient envie de combattre. Ils préparaient cela depuis deux ans», a précisé Michaël Lecaplain.

«Je n'ai rien contre les manifestants qui ont le droit de lutter pour l'égalité. Mais la fédération internationale (WKF) aurait dû prendre d'autres décisions pour la sécurité des athlètes», a écrit sur Instagram, Kimberly Nelting.

(L'essentiel/Nicolas Martin)