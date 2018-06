Roger Federer trébuche et n'est plus n°1 mondial

Le Suisse Roger Federer a trébuché en finale du tournoi ATP de Halle face au Croate Borna Coric (7-6 (8/6), 3-6, 6-2) et offre du même coup la place de n°1 mondial à l'Espagnol Rafael Nadal à une semaine du début de Wimbledon. Federer devait absolument s'imposer pour conserver le trône retrouvé la semaine passée. Il n'a jamais trouvé la faille face à un adversaire (34e mondial) qui l'avait déjà malmené lors de leur dernière confrontation (victoire étriquée du Suisse 5-7, 6-4, 6-4 en demi-finale à Indian Wells).

Un brin émoussé, l'homme aux 20 Grands Chelems a à nouveau vacillé. Comme face à Benoît Paire (deux balles de match sauvées), comme face à Denis Kudla et Matthew Ebden (victoires poussives). Après Lleyton Hewitt en 2010 et Tommy Haas en 2012, le vainqueur du jour, tout simplement plus fougueux, a coupé l'herbe sous le pied du Suisse, compteur bloqué à 98 victoires sur le circuit professionnel. À huit jours du coup d'envoi de Wimbledon, Federer n'a pas encore montré son meilleur niveau.

Coric a su se montrer opportuniste pour grappiller point après point et faire vaciller le Bâlois, pourtant vainqueur de ses 20 derniers matches sur herbe. A 21 ans, le Croate remporte le deuxième titre de sa carrière, après Marrakech sur terre l'an passé. Il avait auparavant perdu deux finales, à Chennai et Marrakech en 2016. À Halle, cette année, il avait déjà fait chuter d'entrée le n°3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, et s'était qualifié pour la finale en bénéficiant de l'abandon de Roberto Bautista (16e).

(L'essentiel/afp)