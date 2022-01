L'incroyable exploit du basketteur DeMar DeRozan

En inscrivant samedi un nouveau panier décisif, DeMar DeRozan a écrit l’histoire de la NBA et donné la victoire aux Chicago Bulls face aux Washington Wizards (119-120).

DeMar DeRozan, candidat au titre de MVP? En tout cas, l’ailier des Bulls a marqué les esprits, en signant un deuxième «buzzer beater» d’affilée en deux jours, une première dans les livres d’histoire. Larry Bird avait réussi l’exploit en 1985 pour les Celtics, mais il avait eu un jour de repos entre les deux matches.

Après avoir marqué un shoot à 3 points à la dernière seconde face à Indiana la veille, DeMar DeRozan a récidivé avec un nouveau tir primé à la sirène. «Je ne sais pas si je rêve ou si cela est réel, a-t-il déclaré. Je suis présent pour prendre les choses en main à chaque fois que le moment viendra et je suis prêt, c’est tout ce que je peux faire.»

«Dieu merci, nous avons DeMar DeRozan dans notre équipe», a résumé Zach LaVine, auteur de 35 points aux côtés de Nikola Vucevic (22 points, 12 rebonds) et Coby White (20 points).

«Le tir de DeMar était encore incroyable», s’est réjoui le coach Chris Fleming, qui remplace l’entraîneur en chef Billy Donovan, absent pour cause de Covid. «Avec trois secondes au chrono et des gars collés à lui, il a eu la présence d’esprit de regarder en bas et de voir où étaient ses pieds pour faire ce tir», a souligné Fleming.

DeMar DeRozan a terminé la soirée avec 28 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, dans une partie qui a longtemps été à l’avantage de la franchise de Washington, portée par Bradley Beal (27 points, 17 passes) et Kyle Kuzma (29 points, 12 rebonds).

La franchise de Chicago conforte sa première place à l’Est (24 victoires, 10 défaites), aux dépens des Brooklyn Nets, défaits quant à eux par les Clippers (116-120).

(L'essentiel/AFP)