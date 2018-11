Zlatan Ibrahimovic a un sosie basketteur

Depuis qu'il s'est laissé pousser les cheveux, Nihad Djedovic, basketteur au Bayern Munich, a vu son existence se transformer. Avec ce changement capillaire, l'arrière bosnien (28 ans) ressemble en effet de plus en plus au footballeur Zlatan Ibrahimovic. Le basketteur pousse la coquetterie à porter un bouc, comme l'ex-star du PSG.

À cause ou grâce à cette ressemblance, le joueur bosnien est de plus en plus sollicité pour signer des autographes. «Cet été, j'étais à Paris pour trois jours et je ne pourrais pas dire combien de personnes m'ont arrêté pour prendre une photo avec moi», a-t-il confié au quotidien sportif L'Équipe.

(pp/L'essentiel)