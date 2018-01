Golden State encore trop fort pour Cleveland

Pour la deuxième fois en deux matches, après celui de Noël, la franchise californienne a dominé sa rivale des trois dernières finales NBA et ainsi conforté son statut de meilleure équipe cette saison avec 36 victoires pour 9 défaites. Sous l'impulsion de Durant (32 points, 7 passes et 4 rebonds), les champions en titre ont surmonté le début en fanfare des Cavaliers qui avaient pris 7 longueurs d'avance peu avant la fin du premier quart-temps et qui menaient encore 64-57 à la mi-temps.

Résultats de lundi



Cleveland - Golden State 108 - 118

LA Clippers - Houston 113 - 102

Utah - Indiana 94 - 109

Oklahoma City - Sacramento 95 - 88

Memphis - LA Lakers 123 - 114

Atlanta - San Antonio 102 - 99

Brooklyn - New York 104 - 119

Chicago - Miami 119 - 111

Washington - Milwaukee 95 - 104

Philadelphie - Toronto 117 - 111

Detroit - Charlotte 107 - 118

Mais c'est à la reprise que Durant et Stephen Curry (23 pts, 8 passes, 4 rebonds) ont réussi à ajuster la mire: les Warriors ont pris le dessus 36-27 dans le 3e quart-temps pour mener 93-91 à l'entame de l'ultime quart-temps. Et alors que Cleveland fatiguait, les Warriors enfonçaient le clou avec notamment Draymond Green (11 pts au total) dont le panier donnait l'avantage 105-95 à Golden State, Nick Young pour le 113-99 et l'inévitable Durant à 3 points pour le 116-104.

Montée en puissance

Pour le coach de Golden State Steve Kerr, c'est la défense qui a fait la différence en seconde période, ses joueurs parvenant à contenir LeBron James à 32 points, Isaiah Thomas à 19 et Kevin Love à 17. Cette montée en puissance n'a donc pas fait les affaires de Cleveland qui a enregistré une 8e défaite sur ses 10 derniers matches et qui, avec son bilan désormais de 26 victoires pour 17 défaites, voit sa 3e place de la conférence Est menacée par Miami (25 v-18 d). Le Heat s'est incliné à Chicago (119-111).

Alors que le leader à l'Est Boston (34 v-10 d) ne jouait pas, son dauphin Toronto (29 v-13 d) s'est incliné à Philadelphie (117-111) lors d'un match engagé à la fin duquel Ben Simmons, pour les Sixers, et Kyle Lowry, pour les Raptors, ont été exclus. A Atlanta, les Hawks (14es à l'Est, 12 v-31 d) ont obtenu une belle victoire (102-99) contre San Antonio (4e à l'Ouest, 29 v-16 d). LaMarcus Aldridge a bien inscrit 25 points pour les Spurs, mais Dennis Schroder a fait mieux avec 26 points pour les Hawks.

La remontée de la soirée est à mettre au crédit d'Oklahoma face à Sacramento: mené de 15 points, le Thunder s'est finalement imposé 95-88 grâce notamment à Russell Westbrook qui a manqué de justesse un nouveau triple double (19 points, 16 rebonds et 9 passes). OKC (24 v-20 d) est 5e de la conférence Ouest.

