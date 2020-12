Le Luxembourgeois Yann Liasse veut «aller en haut»

Les péripéties de 2020 n'ont pas fait que des malheureux chez les sportifs. Malgré des débuts professionnels récents, le Luxembourgeois Yann Liasse a pu gagner sa place comme combattant régulier au sein d'une organisation internationale de MMA, le Brave, qui a multiplié les combats - et donc les participants - au sortir du confinement.

Lors d'un combat ayant valeur de test en novembre, il a infligé à Abbas Khan l'un des «KO de l'année» du Brave (voir ci-dessous) et tapé dans l'œil de l'organisation, qui lui a offert un contrat «multifight» avec des combats garantis sur plusieurs années. «À ce point de ma carrière, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, clame l'athlète de 29 ans, invaincu en quatre combats pros. Mais je sais qu'il faut que je fasse mes preuves en gagnant et si possible avec la manière. Le MMA est un sport sans pitié».

L'un des trois professionnels qui s'entraînent au Luxembourg, avec Issa Isakov et José Teixeira, a pu compter sur son équipe, la Bulgarian Top Team, qui lui a facilité l'accès au Brave et lui donne accès à de meilleurs partenaires d'entraînement.

De quoi poursuivre son rêve d'intégrer un jour l'UFC, l'organisation la plus prestigieuse. «Je fais tout ça pour aller en haut et combattre les meilleurs du monde, pas pour rester au milieu, assure Liasse. Mais je ne suis qu'un débutant. D'abord, il faut travailler et si je le mérite, je pourrai accéder à mon objectif». Actuellement en vacances, Liasse combattra à nouveau à la fin de l'hiver.

(Tom Vergez/L'essentiel )