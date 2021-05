LeBron a enfreint le protocole Covid de la NBA

Avant de qualifier son équipe, championne en titre, pour le premier tour des play-off, en battant mercredi soir Golden State grâce à un shoot salvateur, LeBron James était présent à une soirée organisée par une marque de tequila (Lobos 1707), dont il possède des parts, aux côtés de stars comme le rappeur Drake et l'acteur Michael B. Jordan («Creed»). Tous ont dû présenter un test négatif pour cela.

«C'est une violation du protocoleen vigueur et, comme nous avons pu le faire dans des situations comparables au sein de la Ligue, cela a été notifié à l'équipe» des Lakers, a indiqué le représentant de la NBA à ESPN. Selon le règlement, les joueurs qui ne respectent pas les directives sont sujets à des avertissements, des amendes ou des suspensions. Ce type d'écart peut ainsi entraîner sept jours d'isolement, pour celui qui s'en trouve coupable.

Pour autant, James, qui ne veut pas dire s'il a été vacciné ou non, ne sera pas suspendu, ont affirmé d'autres sources à Adrian Wojnarowski, journaliste très renseigné d'ESPN, car «la nature de l'événement n'a pas atteint un niveau élevé de menace de propagation du virus».

LeBron James won't be suspended for protocols violation, sources tell ESPN. Nature of event didn't rise to a threat level of virus spread, as described in @McTen's story below. Suns-Lakers Game 1 on Sunday. https://t.co/nEAcnBsbvv