Le Luxembourg obtient son billet pour les JO

«Ça s'est vraiment fait sur le fil». Christian Krombach, le président de la Fédération luxembourgeoise de triathlon (FLTRI), était soulagé ce dimanche. En terminant 19e de la Coupe du monde de Huatulco, Stefan Zachäus a permis au Luxembourg d'accrocher une des dernières places encore en jeu pour participer aux JO de Tokyo cet été. Après plus de deux ans de qualification, interrompue par la pandémie, le triathlète a dépassé au dernier moment dans le classement mondial l'Irlandais Russell White, 29e au Mexique, pour offrir au Luxembourg un des tout derniers billets.

Si ce sont les performances de Stefan Zachäus qui ont donné cette place au Luxembourg, ce dernier n'a aucune garantie d'aller à Tokyo. La décision reviendra au Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) qui pourrait choisir un autre triathlète comme Bob Haller, auteur d'une bonne saison mais contraint à l'abandon au Mexique. «Le but c'est d'envoyer le plus performant, souligne Christian Krombach. La fédération pourra donner un avis, mais c'est le COSL qui tranchera avant le 25 juin».

«Une marque de qualité»

En attendant la décision, c'est une très bonne nouvelle pour cette fédération qui ne compte que 500 licenciés. «C'est l'aboutissement d'un long chemin. Nous sommes une petite fédération, alors envoyer un athlète aux JO c'est une marque de qualité», estime Christian Krombach.

Neuf sportifs grand-ducaux sont pour l'instant qualifiés pour Tokyo: Bob Bertemes (lancer de poids), Ni Xia Lian et Sarah de Nutte (tennis de table), Raphaël Stacchiotti (natation), Nicolas Wagner (équitation), Christine Majerus (cyclisme) et deux places côté masculin dans la course en ligne de cyclisme.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)