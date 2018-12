«Shaq» dévoile son secret contre la calvitie

Ex-superstar de la NBA, qui avait notamment fait les beaux jours de l'Orlando Magic et des Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal est toujours un personnage incontournable dans le basket nord-américain. Connu pour son physique hors normes (2m16 et plus d'une centaine de kilos), l'ancien pivot s'est aussi toujours distingué par son crâne dégarni, qu'il a le plus souvent rasé au cours de sa carrière.

Toujours prêt à faire le clown et à rire de lui-même, O'Neal n'est pas du genre à esquiver les plaisanteries au sujet de sa calvitie. Mais il a tout de même trouvé un parade avec l'aide d'un camarade coiffeur.

Pour masquer sa tonsure, «Shaq» a décidé d'appliquer un postiche sur le sommet de sa tête. On vous laisse juger de son nouveau look via la vidéo ci-dessus, qui circule sur les réseaux sociaux. Shaquille O'Neal héritera-t-il du surnom de Boucles d'or?

(L'essentiel/duf)