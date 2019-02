Metz déjà qualifié pour les quarts de finale

Les Messines sont déjà en quarts de finale de la Ligue des champions de handball, à trois matchs de la fin des poules, grâce à leur victoire-fleuve sur Copenhague, 36 à 24, dimanche aux Arènes. Les championnes de France sont assurées de finir à l'une des quatre premières places de leur groupe et de figurer parmi les huit dernières prétendantes pour la troisième année d'affilée.

Avec ses huit médaillées d'or du dernier Euro, Metz veut participer pour la première fois au Final Four, et y chercher l'exploit. «Le quart, on y a déjà goûté et on veut plus», a dit la demi-centre Grâce Zaadi, la meilleure joueuse du match (7 buts), au micro de BeinSports. Pour se faciliter le parcours jusqu'à Budapest, il lui faudra terminer premier ou deuxième du groupe 1, afin de rencontrer un rival plus accessible en quarts de finale.

Solides en défense, elles ont réussi un festival offensif dimanche, grâce aux inspirations de Zaadi, de Gnonsiane Niombla (4 buts), de Laura Flippes et d'Astride N'Gouan (3 buts chacune), quatre des championnes d'Europe et du monde de l'effectif. Metz menait déjà 10-4 après un gros quart d'heure et n'a jamais été inquiété dans une salle où le club reste sur quinze victoires d'affilée en Ligue des champions.

(L'essentiel/afp)