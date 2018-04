Golden State gagne, mais s'inquiète pour McCaw

Comme Kevin Durant jeudi, c'était au tour de Klay Thompson de retrouver la compétition après deux semaines d'absence. Son pouce droit fracturé le 11 mars n'est plus qu'un mauvais souvenir: Thompson a marqué 25 points (10 sur 19 au tir) en 32 minutes après avoir manqué les huit précédentes rencontres de son équipe. Durant, dont le retour d'une blessure à une côte jeudi avait été écourté par son exclusion juste avant la pause, a marqué de son côté 27 points. Avec trois joueurs de son cinq majeur, en l'absence de Zaza Pachulia, laissé au repos, et de Stephen Curry, blessé au genou gauche, Steve Kerr pouvait être satisfait samedi, alors que son équipe avait concédé pour la première fois depuis son arrivée en 2014 trois défaites de suite.

Résultats de samedi



Sacramento - Golden State 96 - 112

Miami - Brooklyn 109 - 110 a.p.

Boston - Toronto 110 - 99

New York - Detroit 109 - 115

Washington - Charlotte 107 - 93

Comble de l'humiliation, elles ont toutes été infligées à domicile. Mais l'entraîneur des Warriors ne savourait pas cette réaction d'orgueil de son équipe, car l'un de ses joueurs s'est peut-être blessé gravement. Déséquilibré par le vétéran de Sacramento Vince Carter alors qu'il était en pleine extension pour marquer un panier, le jeune Patrick McCaw est retombé lourdement sur le dos en fin de 3e période. Il a été évacué sur une civière et transporté d'urgence à l'hôpital. «Il avait très mal, c'était inquiétant (...) tout ce qu'on espère, c'est qu'il aille bien. Vince (Carter) se sentait vraiment très mal, je ne veux pas parler du match, il faut juste espérer qu'on reçoive des nouvelles positives», a expliqué Kerr, le visage fermé et visiblement inquiet.

Deux billets à prendre

À l'Est, Boston n'a pas dit son dernier mot et peut toujours viser la première place, importante pour les play-offs puisqu'elle donne l'avantage de disputer le 7e et dernier match à domicile. Les Celtics, toujours privés de leur meneur Kyrie Irving, sont venus à bout des leaders de la conférence Est, les Toronto Raptors 110 à 99, avec 25 points de Marcus Morris et 24 de Jayson Tatum. Ils ont signé leur sixième victoire consécutive et ne sont plus qu'à deux victoires de Toronto (53 v-23 d contre 55 v-21 d). Avec six matchs pour chacune des deux équipes dont un nouveau duel mercredi à Toronto, Boston peut encore déborder la franchise canadienne.

Il ne reste plus que deux billets pour les play-offs à empocher à l'Est et trois candidats: Milwaukee, Miami, Détroit. Washington (6e) a assuré sa qualification en battant Charlotte 107 à 93 pour le retour en compétition après deux mois d'absence de John Wall. Otto Porter junior et Bradley Beal ont marqué respectivement 26 et 22 points, mais le joueur du jour pour Washington a bien été Wall. Opéré du genou gauche fin janvier, le meneur a fini la rencontre avec 15 points et 14 passes décisives. Charlotte, 10e (34 v-43 d), est désormais officiellement éliminé de la course aux play-offs. Dwight Howard a pourtant marqué 22 points et capté 13 rebonds, mais Kemba Walker était dans un mauvais jour avec seulement sept points.

(L'essentiel/afp)