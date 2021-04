L'horrible fracture d'un joueur NBA en plein match

Âmes sensibles s'abstenir, l'arrière du Magic d'Orlando Devin Cannady s'est infligé une terrible blessure en retombant mal sur une action défensive, lors de la défaite de son équipe contre Indiana (131-112), dimanche. Verdict: fracture ouverte de la cheville. «Ignoble», a commenté son entraîneur Tyrone Corbin. Venu constater les dégâts, le coéquipier de Cannady Mo Bamba a utilisé son maillot pour cacher la cheville de son partenaire.

«Je ne voulais pas qu’il voit sa blessure», a déclaré l'intérieur, plein d'empathie. Longuement pris en charge à côté du terrain, l'Américain venu de la G League, la ligue de développement de la NBA, a ensuite été évacué sur civière. Costaud, le basketteur de 24 ans a encaissé la douleur en saluant le public présent.

