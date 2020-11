Tyson, un come-​​back chargé d'interrogations

Ce ne sera qu’un combat-exhibition, mais le retour à 54 ans de la légende des poids lourds Mike Tyson, samedi à Los Angeles face à Roy Jones, enflamme la planète boxe. Avec toutefois une question lancinante: est-ce bien raisonnable de laisser s’affronter deux quinquagénaires?

Tout est parti de vidéos postées au mois de mai par «Iron Mike» sur les réseaux sociaux. Particulièrement affûté, l’ex-roi de la catégorie reine y martyrisait son malheureux «sparring-partner» avec des enchaînements supersoniques, suscitant un buzz énorme (plus de 12 millions de vues sur Instagram).

Montrer un autre visage

Longtemps à l’état de fantasme, le come-back de ce géant du noble art est ensuite devenu réalité le 23 juillet avec l’officialisation d’un duel au Staples Center contre Roy Jones (51 ans), champion du monde dans quatre catégories différentes entre 1993 et 2004 (moyens, super-moyens, mi-lourds, lourds), organisé par une structure caritative (Legends Only League).

L’ancienne terreur des rings, qui a dominé les lourds entre les années 1980 et 1990, aura à cœur de montrer un autre visage que lors de sa pathétique ultime défaite il y a quinze ans contre un quasi-inconnu, Kevin Mc Bride. Un revers qui avait mis un terme à sa riche carrière, faite de haut et de bas.

Pour les amateurs de boxe, revoir Mike Tyson en action a de quoi susciter l’excitation mais il a tout de même fallu entourer ce combat, qui n’aura rien d’officiel et se déroulera à huis clos pour cause de Covid-19, d’un maximum de précautions, vu l’âge avancé des deux protagonistes. La Commission athlétique de Californie (CSAC) a ainsi édicté des règles particulières pour préserver l’intégrité physique des boxeurs.

Des règles prêtes à être bafouées

Tyson et Jones, qui ont dû passer des examens médicaux complets et ont été soumis à des tests antidopage, se défieront en 8 rounds de 2 minutes, sans casque mais avec des gants plus larges (12 onces). Il n’y aura ni vainqueur ni comptage des juges, les scores n’étant donnés par les membres de la WBC qu’à des fins de «divertissement». Les K.-O. seront également proscrits et les débats arrêtés à la moindre coupure.

Seul souci: Tyson et Jones se sont tellement pris au jeu qu’ils n’envisagent absolument pas de boxer dans ces conditions. «Je viens pour combattre et lui aussi. C’est tout ce qu’il y a à savoir. Ce sont les femmes qui boxent durant deux minutes», a lancé Tyson, plus jeune champion du monde de l’histoire des lourds (20 ans, 4 mois et 23 jours en 1986).

«Le dernier gars qui a fait une exhibition avec Mike Tyson s’est retrouvé à terre dès le premier round. Ce sera pour de vrai», a déclaré de son côté Roy Jones.

«Coup de folie»

Signe de sa détermination à ne pas rater ce vrai-faux retour dont les recettes seront reversées à des œuvres de charité, Tyson s’est astreint depuis plusieurs mois à un travail physique impressionnant. Celui qui a connu la gloire puis une déchéance progressive (prison, drogue, retour manqué, faillite) a retrouvé un corps d’athlète et songe même à d’autres apparitions sur le ring l’année prochaine.

«La dernière fois que je pesais 97 kg, j’avais 17 ou 18 ans. Je suis en totale confiance. C’est incroyable», a-t-il assuré. Il n’empêche, pour beaucoup, ce combat est un véritable «coup de folie», comme l’a résumé George Foreman. «Big George» s’y connaît pourtant en come-back victorieux puisqu’il a été champion du monde des lourds à 45 ans.

D’un point de vue médical, les craintes sont aussi nombreuses au sujet d’éventuelles conséquences sur la santé des deux boxeurs. «Le vrai risque à cet âge, c’est sur le cœur et le cerveau, estime le Dr Amine Mokhtar Benounnane, membre de la commission médicale de la Fédération française de boxe. Leur carrière laisse forcément des traces. Tyson a pris de gros K.-O. et on connaît ses déboires en dehors des rings. On ne peut pas dire qu’il a préservé sa santé. Cela compte même si [la rencontre entre les deux champions] s’apparente plus à une sorte de démonstration qu’à un vrai combat».

(L'essentiel/afp)