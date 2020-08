Luka Doncic affole les compteurs

Luka Doncic a livré un triple-double record mardi contre les Kings, offrant aux Mavericks leur première victoire depuis la reprise de la saison NBA en Floride, où les Suns se sont payé les Clippers au buzzer.

Résultats



Matches de mardi soir



Sacramento Kings – Dallas Mavericks 110-114 ap.



Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 115-117.



Indiana Pacers – Orlando Magic 120-109.



Miami Heat – Boston Celtics 112-106.



Portland Trail Blazers – Houston Rockets 110-102.



Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 116-119.

À 21 ans, le jeune Slovène est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la ligue nord-américaine à empiler un triple-double avec un minimum de 30 points, 20 rebonds et 10 assists en un match. Doncic a totalisé 34 points, pris 20 rebonds et offert 12 passes décisives pour mener les Mavs à la victoire (114-110), au bout du suspense, contre Sacramento, et remettre Dallas en piste dans la conférence ouest.

C'est le premier succès pour les Texans depuis la reprise de la saison NBA, le 31 juillet, dans la bulle de Disney à Orlando, en Floride. Derrière Doncic, Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis ont bien aidé, avec 22 points chacun. «Ce n'était pas notre meilleur match, loin de là» a déclaré Doncic, mais on s'est battu, on s'est accroché, on s'est entraidé, on n'a jamais abandonné. On avait besoin de cette victoire».

Les Mavs sont 7e à l'Ouest (41v-29d). Pour les Kings en revanche, les chances de qualification pour les play-offs sont minces après trois défaites depuis la reprise et une lointaine 13e place.

Les Suns de Phoenix sont au chaud en Floride: trois matches et trois victoires, dont la dernière au buzzer contre les 2e à l'Ouest, les Clippers (117-115), grâce à un panier signé Devin Booker, leur permettent de garder un espoir qualification pour les playoff. L’arrière a été le roi des Suns mardi avec 35 points au compteur, 4 rebonds et 8 passes. En plus du joueur de 23 ans, Deandre Ayton (19 points) et Ricky Rubio (18) ont été les meilleurs scoreurs pour Phoenix.

Phoenix, 12e, n'est pas loin de la 9e place, qui peut cette saison être synonyme de barrage contre le 8e (à condition que 4 victoires ou moins ne séparent les deux équipes). «En venant dans la bulle, on a dit qu'on voulait faire du bruit, a déclaré Booker. Nous voulons être cette équipe qui passe sous les radars, qui travaille dur et qui joue dur. C'est ce qu'on a fait ce soir».

À l'Est, les Nets de Brooklyn ont retardé le couronnement des Bucks de Milwaukee comme tête de série n°1 (objectif assuré à l'Ouest par les Lakers) avec une victoire surprise 119 à 116. Le Français des Nets Timothé Luwawu-Cabarrot a battu son record de points en NBA avec 26 unités, dont un panier primé salvateur en fin de match, pour installer les Nets à la 7e place.

C'est la deuxième défaire consécutive pour les Bucks, leader, après celle contre Houston dimanche. Mais Milwaukee (54v-14d) aura une nouvelle chance de s'assurer la première place à l'Est dès jeudi contre le Miami Heat (4e).

L'ailier-fort des Grizzlies Jaren Jackson Jr. souffre d'une déchirure du ménisque du genou gauche, après une mauvaise réception lors du match contre les Pélicans lundi, a indiqué le club dans un communiqué. Le jeune Américain (20 ans) avait marqué 22 points lundi lors de la défaite de Memphis contre la Nouvelle-Orléans (109-99).

Éblouissant pour sa 2e saison NBA, Jackson est devenu un joueur clé dans la quête de Memphis, actuellement 8e de la conférence Ouest, pour se qualifier pour les play-off. S'il tournait à 17,5 points de moyenne et 4,6 rebonds, Jackson avait redémarré plus fort la saison dans la bulle Disney en Floride avec 25,3 points de moyenne.

(L'essentiel/AFP)