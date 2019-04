Les Messines dans l'élan des Bleues

Dans l'élan des triomphes des Bleues, les handballeuses de Metz vont tenter de se qualifier pour la première fois pour le Final Four de la Ligue des champions face aux Roumaines de Bucarest, un adversaire prestigieux mais diminué qui les accueillera vendredi (19h) pour le match aller.

«Un Euro, une Ligue des champions, les deux sont magnifiques, j'aurais du mal à en placer un plus haut que l'autre. La Ligue des champions, c'est la récompense de toute une année d'entraînement quotidien. C'est la référence», dit l'ailière Manon Houette, l'une des huit Françaises de Metz qui ont soulevé le trophée européen en décembre à Paris-Bercy avec Grâce Zaadi, Orlane Kanor, Béatrice Edwige, Laura Flippes, Gnonsiane Niombla, Astride N'Gouan et la gardienne Laura Glauser. Cette dernière s'est blessée au pouce mardi, mais sa participation est quand même espérée.

«L'état de forme est bien meilleur que l'an dernier»

Dans sa troisième tentative en trois ans, le club lorrain affronte le même adversaire que la saison dernière, un grand d'Europe. Le CSM Bucarest, champion d'Europe en 2016, cherchera à s'inviter pour la quatrième fois consécutive au grand rendez-vous de Budapest (11-12 mai). Il y a un an, les Messines avaient perdu toute chance dès le match aller (34-21). Mais depuis, le contexte a complètement changé. «Ça se présente mieux. L'état de forme est bien meilleur que l'an dernier. On fait une meilleure saison qu'elles jusque-là du point de vue comptable. Elles ont été en difficultés dans certains matches de championnat et de Ligue des champions, et pas nous», estime Manon Houette.

Metz n'a perdu que trois matches depuis le début de la saison, deux en Ligue des champions et le troisième mardi contre Brest dans une rencontre de Ligue féminine sans enjeu, disputée par de nombreuses remplaçantes, car la «pole position» était déjà dans la poche. Surtout, les Roumaines sont privées de leur star, l'arrière Cristina Neagu, gravement blessée à un genou pendant l'Euro. Un avantage considérable, d'autant qu'une autre pièce-maîtresse, la Norvégienne Amanda Kurtovic, ne sera pas là non plus, à condition de rester sur ses gardes.

????Les dates des quarts de finale de l' @ehfcl viennent d'être communiquées !

Les Dragonnes se déplaceront à Bucarest vendredi 5 avril et recevront le @csm_bucharest dans @LesArenesMetz samedi 13 avril à 20h00 !

Ouverture de la billetterie dès lundi matin. #GoToBudapest pic.twitter.com/1u3D8eUziy — Metz Handball (@MetzHandball) 12 mars 2019

(L'essentiel/afp)