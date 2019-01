Victime d'une injustice, Carreño Busta disjoncte

Au bout d'un combat épique qui a dépassé les cinq heures, Pablo Carreno Busta a vécu une terrible injustice. Il ne manquait que deux points à l'Espagnol dans le super tie-break du cinquième set pour éliminer Kei Nishikori et s'offrir l'un des plus beaux résultats de sa carrière. Que s'est-il alors passé?

Agressé par le Japonais, Carreño tire un passing de coup droit qui touche la bande du filet avant de retomber à mi-court. Kei Nishikori n'a alors «plus» qu'à conclure d'un revers mais la balle de l'Espagnol est annoncée faute par le juge de ligne. Battu par le revers de «marathon Kei», ce dernier demande logiquement un challenge, qu'il gagne puisque son passing avait touché la ligne. Annonce erronée en plein échange et challenge réussi, la formule est implacable: ce 14e point du super tie-break aurait dû être rejoué. Or, coup de théâtre, l'arbitre Thomas Sweeney refuse. 8-6. Kei Nishikori remporte ensuite les quatre derniers points et valide son ticket pour les quarts de finale, laissant Pablo Carreño Busta lancer son sac de rage et quitter la Margaret Court Arena en insultant l'arbitre.

«J'étais en train de perdre la tête»

Au-delà de l'aspect formel, Pablo Carreño Busta a-t-il le droit de se sentir lésé? Même si Kei Nishikori avait quasi point gagné, au regard de la simplicité du revers à effectuer, la réponse est évidemment oui. Car le règlement est formel: si une annonce erronée tombe en plein échange et qu'elle est infirmée par le «hawk-eye», il faut rejouer le point; peu importe la situation de jeu. Sur les images, on remarque d'ailleurs très bien que Kei Nishikori a tout de suite compris qu'il ne tirerait aucun bénéfice de sa montée au filet tranchante. Le Japonais hoche la tête, lâche un mot que la décence interdit de retranscrire... Bref, il est dégoûté. Une attitude qui valide encore un peu plus le sentiment d'injustice ressenti par Pablo Carreño Busta.

«S'il pense que Kei mérite le point, pourquoi me laisse-t-il challenger? a d'ailleurs insisté Carreño, en conférence de presse, des larmes dans les yeux. Là, j'ai pu demander le challenge et, que je me trompe ou pas, je perdais le point. Je ne comprends pas». L'Espagnol s'est ensuite excusé de sa sortie explosive. «J'ai essayé de quitter le court le plus vite possible car je savais que j'étais en train de perdre la tête. Je m'excuse pour mon attitude. Je la regrette car ce n'est pas moi». Ailleurs dans le stade, Monsieur Thomas Sweeney, lui, devait regretter de n'avoir pas suivi le règlement.

Rules are rules, you can't bend them! That horrendous call by the chair umpire has robbed Carreno Busta of 4 points lead, should have been 9-5! #AustralianOpen2019pic.twitter.com/63tuwT8FQO– kristoffer de dios (@dedioskristoff) 21 janvier 2019

KING KEI @keinishikori comes through his third five-setter of the #AusOpen 2019 ? But Carreno Busta is absolutely livid with the umpire ? pic.twitter.com/XxexGloEOA– Eurosport UK (@Eurosport_UK) 21 janvier 2019

Wow what a dramatic and controversy finish #Nishikori d #carrenabusta should of been a replay when CB was up in 5th set breaker. Bad call from umpire @AustralianOpen Open though Nish deserved to win point. Watch replay!!– Pat Cash (@TheRealPatCash) 21 janvier 2019

(L'essentiel)