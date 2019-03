Thiem prive Federer d'un 101e titre à Indian Wells

Thiem, 8e mondial, s'est imposé en trois sets 3-6, 6-3, 7-5 après deux heures et deux minutes de jeu. Il s'est offert le douzième titre de sa carrière, le premier dans un Masters 1000, la catégorie de tournois la plus importante après ceux du Grand Chelem. L'Autrichien, 25 ans, a surtout privé Federer d'un sixième sacre à Indian Wells, ce qui en aurait fait le joueur le plus titré dans le tournoi californien.

Déjà battu en finale de l'édition 2018, Federer pouvait empocher le 101e titre de sa carrière, deux semaines après avoir passé le chiffre mythique des 100 titres début mars à Dubaï. Le n°4 mondial a très bien débuté sa finale et semblait totalement en contrôle. Mais il s'est déréglé dans le deuxième set. Puis, dans la manche décisive, il est passé à deux points de la victoire à 5-4.

Le Suisse, 37 ans, a craqué dans le onzième jeu avec deux amorties contrées par des volées gagnantes par son adversaire qui a alors pris son service et remporté le titre le plus important de sa carrière au jeu suivant. «Cela reste une bonne semaine pour moi, même si cela ne s'est pas terminé comme je l'espérais», a déclaré Federer qui disputait sa neuvième finale à Indian Wells. «Dominic a très bien joué à la fin du 3e set et il mérite sa victoire», a-t-il reconnu.

(L'essentiel/afp)