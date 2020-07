Une légende de son sport tire sa révérence

Le double champion olympique de badminton, Lin Dan, considéré comme une légende vivante de son sport, a annoncé samedi mettre un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans. «’Persévère’, me suis-je dit à chaque instant de souffrance, pour que ma carrière sportive continue, a expliqué Lin Dan sur le réseau social chinois Weibo. Mais mes capacités physiques et la douleur ne me permettent plus de me battre aux côtés de mes partenaires», a ajouté le médaillé d'or en simple messieurs lors des JO 2008 à Pékin et JO 2012 à Londres.

Celui qui compte aussi cinq titres mondiaux en simple à son palmarès avait affirmé à plusieurs reprises vouloir participer aux JO 2020 à Tokyo, reportés du 23 juillet au 8 août 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Mais la superstar chinoise, redescendue à la 19e place mondiale, après avoir conquis le fauteuil de N°1 à l'âge de 20 ans en 2004, a finalement renoncé, vaincue par les blessures.

Le gaucher surnommé «Super Dan» avait terminé à la quatrième place des derniers JO, en 2016 à Rio de Janeiro, après avoir été battu lors des demi-finales par son grand rival malaisien, Lee Chong Wei. Ce dernier a mis un terme à sa carrière en juin 2019 après avoir été atteint par un cancer. Dans son message sur Weibo, Lin Dan a rendu hommage à sa famille, ses entraîneurs, ses partenaires et ses supporters qui l'ont «accompagné dans les hauts et les bas». «J'ai tout dédié à ce sport que j'adore», a-t-il souligné.

(L'essentiel/AFP)