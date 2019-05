L'incroyable panier raté de Stephen Curry

On a beau être l'un des joueurs les plus adroits au monde (si ce n'est le meilleur) quand il s'agit de mettre un ballon dans le panier, on n'est jamais à l'abri d'un bon gros raté des familles. C'est ce qui est arrivé samedi soir à Stephen Curry.

On jouait la dernière minute de l'acte III remporté par Houston (126-121) quand la star de Golden State a voulu ramener ses Warriors à trois unités des Texans à une vingtaine de secondes de la sirène. Sauf que le No 30 s'est complètement raté et s'est fait contrer par le cercle.

L'énorme layup raté de Steph Curry ? pic.twitter.com/cBkjS7eaR2– Alley Oop (@AlleyoopFR) 5 mai 2019

«Ce n'était pas ma soirée», a concédé Stephen Curry, maladroit, en témoigne son 7/23 au tir. «C'était plutôt explicite. Je me sentais bien. J'avais de l'espace et probablement un peu de frustration après une telle soirée, mais ce n'est pas ma plus belle action, c'est sûr».

Triple champion NBA et deux fois vainqueur du trophée de meilleur joueur de la saison (MVP), Stephen Curry avait déjà connu une soirée compliquée plus tôt dans la saison face aux Lakers en glissant sur une tentative de dunk avant d'envoyer un air-ball.

OH NO STEPH. pic.twitter.com/E48EihbHkb– Bleacher Report (@BleacherReport) 22 janvier 2019

(L'essentiel/jsa)