Houston repart à l'Ouest, Boston cavale à l'Est

Les Houston Rockets ont mis fin à une série de cinq défaites d'affilée en NBA en dominant les Los Angeles Lakers après deux prolongations irrespirables (148-142) tandis que les Celtics de Boston ont célébré dimanche le changement d'année en décrochant contre Brooklyn leur 30e victoire (108-105).

Alors que Houston, toujours 2e à l'Ouest malgré son passage à vide (26 v-9 d), a retrouvé des couleurs, la sortie sur blessure à une minute du terme de James Harden (40 pts) vient toutefois assombrir le tableau. Prudent, son entraîneur Mike d'Antoni préférait attendre d'en savoir plus lundi pour se prononcer sur la gravité de cette blessure aux ischio-jambiers. Une blessure peut-être causée par l'intensité des débats sur le parquet puisque les deux adversaires ont fait trainer le suspens.

Mais Chris Paul s'est montré exemplaire dans le final, en inscrivant 15 de ses 28 points après le temps réglementaire alors que les Rockets ont compté jusqu'à 17 points de retard dans une rencontre débridée. Si les uns rient, les autres pleurent, et ce sont désormais les Lakers (11 v-24 d) qui occupent la dernière place à l'Ouest.

Boston en leader

Dans l'autre division, Boston est en train de revisiter sa glorieuse jeunesse. Le leader de l'Est a ainsi franchi le cap des 30 victoires (10 défaites) au moment même où il changeait d'année civile. Les Celtics n'avaient plus été aussi rapides pour atteindre ce total depuis 1964-1965, saison lors de laquelle ils avaient remporté le titre... La victoire n'est toutefois pas venue en chantant et Boston a dû se retrousser les manches malgré le 11e match d'affilée à plus de 20 points de Kyrie Irving (28 pts, 8 rebonds).

Brooklyn, 12e à l'Est (13 v-22 d), s'est en effet battu pour combler 14 points de déficit à 6 minutes de la fin et a échoué d'un rien. A 14 secondes du buzzer, les visiteurs ont eu la balle pour égaliser mais Spencer Dinwiddie a complètement manqué sont tir primé. «Il faut saluer le talent de l'adversaire qui a très bien joué pendant 48 minutes», a reconnu ensuite Irving, bruyamment proclamé «MVP» avant l'heure par son public. «On a dû relever le défi sur chaque ballon». Un prochain test majeur mercredi contre Cleveland (24 v-12 d, 3e à l'Est) attend désormais Boston, à l'occasion des retrouvailles entre Irving et les Cavaliers. Échangé cet été, Irving devra tenir la dragée haute au quadruple MVP LeBron James en face si les Celtics veulent rivaliser.

Parmi les autres faits notables de la dernière nuit de l'année 2017, les 40 points précieux de Lou Williams pour aider les Clippers à dominer les Charlotte Hornets (106-98). A Oklahoma City, le rookie Dennis Smith n'a pas fait aussi bien mais il s'est mis en évidence avec 19 points, dont 11 dans les 100 dernières secondes, 4 rebonds et 6 passes décisives. Dallas repart ainsi victorieux (116-113) malgré le nouveau triple double en face de la star locale Russell Westbrook (38 pts, 15 rebonds, 11 passes décisives).

(L'essentiel/AFP)