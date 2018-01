Sébastien Ogier évite un chien de justesse

Sébastien Ogier, 34 ans, est quintuple champion du monde des rallyes. Il est aussi quintuple vainqueur du «Monte-Carl'», l'épreuve la plus prestigieuse du Mondial WRC.

Pour lui comme pour les autres pilotes, difficile de lever le pied en pleine spéciale. Même quand on passe dans des zones d'habitations. Alors que Sébastien Ogier prenait un virage à droite, un chien a ainsi débarqué plein pot dans un angle mort et a failli le payer de sa vie. Heureusement, le canidé a eu un réflexe salvateur. Il a réussi in extremis à éviter la collision avec la voiture du pilote français, avant de s'en aller gaiement voir si les os sont plus blancs ailleurs.

(L'essentiel)