Ils prennent cher après une grosse bagarre

Dans le jargon, on appelle ça une bonne «générale». Mais les valeurs de l'Ovalie ont un peu changé et il est de moins en moins toléré de régler une affaire à coup de bourre-pifs, même dans la deuxième division française. Les équipes de Colomiers et Montauban ont pu s'en rendre compte ce mercredi.

Le 15 avril dernier, dans un match capital pour le maintien, les deux équipes en étaient venues aux mains avant même la moitié de la première période. Coups de poing, plaquages, tout y est passé ou presque, pour le plus grand bonheur des spectateurs, qui raffolent de ce genre d'explications. La commission de discipline, elle, a beaucoup moins goûté la chose.

Colomiers, avant-dernier du classement, a écopé de 9 000 euros d'amende. La facture est montée à 12 000 euros pour son adversaire, 13e de Top 14. Cette dernière devra en débourser 10 000 de plus à cause des «désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d'un club ou des clubs en présence.»

Plusieurs joueurs ont également pris cher. Le Columérin Romain Mémain, expulsé au terme de ce pugilat, ne pourra pas jouer pendant deux semaines. Son adversaire Pierre Klur sera privé de rugby pendant neuf semaines, pour insultes et brutalité.

