Sa médaille d'or, un pied de nez à l'homophobie

Quoi de mieux qu'une belle médaille d'or autour du cou pour répondre aux viles attaques? C'est la plus belle des réponses de Guillaume Cizeron qui, en compagnie de Gabriella Papadakis, a décroché le titre olympique de danse sur glace, lundi, à Pékin.

Il y a quelques semaines, un ancien juge russe avait lancé: «Papadakis et Cizeron sont très bons (…) Ce sera difficile de les battre (...) Ils patinent très bien mais de façon froide. L’un des partenaires a une orientation sexuelle non traditionnelle (NDLR: Cizeron a fait son coming out en 2020), et ça ne peut pas se cacher» alors que les patineurs russes «Sinitsina et Katsalapov peuvent exprimer un véritable amour, et cela peut les conduire à la victoire».

À l'époque, le champion français avait dénoncé ces attaques: «Je trouve ça assez lamentable, ce sont des commentaires d'un autre temps. (...) J'espère qu'on va être jugés sur la glace de manière objective pour la performance qu'on donne et pas pour notre orientation sexuelle (...) Les gens veulent voir une performance, de l'émotion, de la virtuosité, une connexion». Une complicité qui l'a mené jusqu'à la plus haute marche du podium, alors que les Russes se sont, eux, contentés de la médaille d'argent.

???????????? Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? !!! pic.twitter.com/UEX4qzNwDx — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2022

Avec Gabriella Papadakis, il vient de remporter l'or en danse sur glace aux JO de Pékin.



Il a été le premier champion français en activité à briser le tabou de l'homosexualité dans le sport masculin. Et son coming out a été un déclic. Brut a rencontré Guillaume Cizeron. pic.twitter.com/WM2a4Ienco — Brut FR (@brutofficiel) February 14, 2022

(mc/L'essentiel)