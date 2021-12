Défigurée par 236 coups, elle ne lui en veut pas

Miriam Gutiérrez (38 ans) n’est pas une débutante dans le monde de la boxe professionnelle. Avant d’affronter Amanda Serrano (33 ans) le week-end dernier, elle rendait une fiche de 14 victoires pour une défaite. Mais lors de son 16e combat, l’Espagnole a été littéralement «tabassée» par son adversaire portoricaine. Elle a eu le mérite de ne jamais se coucher et de continuer jusqu’au terme de l’affrontement. Durant les 10 rounds elle a reçu 236 coups qui l’ont complètement défigurée.

La boxeuse espagnole est difficilement reconnaissable après cette avalanche de coups. Du côté de son adversaire le jeu des sept erreurs est plus difficile à faire. Aussi étrange que cela puisse paraître, les deux boxeuses ont fraternisé dans le vestiaire au terme de l’affrontement.

«C’est juste un sentiment horrible»

Et puis ce qui devait arriver arriva. Amanda Serrano a été prise à partie sur les réseaux sociaux et a dû se défendre. «Je ne me suis jamais sentie aussi mal après une victoire. Mon adversaire était une guerrière et je ne faisais que mon travail. Miriam est en fait l’une des adversaires que j’aime le plus. Si humble, gentille et avec un grand cœur. Sans peur dans tous les sens du terme», a commenté la Portoricaine.

Et d’ajouter: «C’est malheureux que nous devions nous blesser à ce point pour prouver qui nous sommes. C’est la fille et la mère de quelqu’un, j’aurais souhaité que ce ne soit pas moi qui lui fasse ça. J’aime gagner mais mes intentions ne sont pas de blesser quelqu’un. C’est juste un sentiment horrible.» Suite à la déferlante de coups reçus, et à l’état physique de la boxeuse espagnole, la Florida State Athletic Commission l’a suspendue pour une durée indéterminée.

Miriam Gutiérrez devra recevoir l’autorisation d’un médecin avant de pouvoir reprendre la compétition aux États-Unis.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)